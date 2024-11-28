Hüyük'te afet ve arama kurtarma eğitimi düzenlendi

Sefer, "Halkımızın huzur ve güvenliği ile olası afetler için hazırlıklı olmalıyız. Eğitim konusunda İl AFAD Müdürlüğü personeline teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından eğitim gerçekleştirildi.

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