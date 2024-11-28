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        Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:37
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        Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

        Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta başından beri Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Genel anlamda iyi durumda olduklarını anlatan Uçar, "Cezalı olan Bazoer dışında ciddi sakatlığı olan oyuncumuz da yok. Ümit ediyoruz ki Adana Demirspor maçı, iyi neticeyle döneceğimiz bir karşılaşma olur." dedi.

        Adana Demirspor'daki teknik direktör değişikliğine de değinen Uçar, şunları kaydetti:

        "Bu, rakibe ister istemez pozitif bir katkı sağlayacaktır. Ancak kendi hazırlığımızı da ona göre yaptık. Adana Demirspor'un 2 puanda olması kimseyi yanıltmamalı. Rakibimiz iç sahada etkili oyunlar oynuyor. Kolay kolay oyundan kopmuyorlar ve birçok maçı da 90'ıncı dakikalara kadar taşıdı. Bizi kolay bir maç beklemiyor, zor bir maç olacak."

        Yeşil-beyazlı futbolculardan Adil Demirbağ ise maça en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

        Adana'dan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini anlatan Adil Demirbağ, "Son iki maçta talihsiz goller yiyerek bir puan aldık. Bunun için üzüldük ancak Adana'da gerekeni yapıp taraftarımızı sevindireceğiz." diye konuştu.

        - Antrenman

        Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunla sona erdi.

        Yeşil-beyazlı kafile, bugün Konya'dan Adana'ya hareket edecek.

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