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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü tarafından bilimsel yayıncılık faaliyetleri ve gelecek yıl hedeflerinin konuşulduğu toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:13
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü tarafından bilimsel yayıncılık faaliyetleri ve gelecek yıl hedeflerinin konuşulduğu toplantı gerçekleştirildi.

        NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin konferans salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, dergi editörlerinin gayretleriyle üniversiteye katkı sunduklarını söyledi.

        Editörlüğün maddi olarak herhangi bir karşılığının bulunmadığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

        "Hep birlikte yukarı taşıdığımız üniversitemizin yayıncılık konusundaki başarısına şahit oluyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi, yakaladığı başarılarla Türkiye'de bilinen bir üniversite haline geldi. Üniversite olarak, yayıncılık ve dergicilik alanında zirvedeyiz. Her alanda en iyi noktaya gelmek üzere çabamız var. Türkiye'de ilk 5 üniversite arasında yer almayı hedefliyoruz. Bunun altyapısı ve gerekçeleri var. Artık bu üniversitede bilimsel makale, ürün üretme konusunda bir gelenek oturdu. Ben bu geleneğin oluşturulmasında ve üniversitemizin başarısında katkısı olan, üniversitemizin daha iyi noktalara ulaşması için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum."

        Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kaleci de bilimsel yayıncılık faaliyetleri ve gelecek yılın hedefleriyle ilgili sunum yaptı.

        Rektör yardımcıları, dergi editörleri ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü personelinin katıldığı program, görevinden ayrılan ve yeni göreve başlayan editörlere verilen plaket ve belge takdimleriyle sona erdi.

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