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        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, müsabakadan iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:33
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        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, müsabakadan iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Futbolcuların sahada istenileni yaptığını aktaran Aurelio, "Konyaspor deplasmanı zor. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takımı var. Bizim de iyi bir takımımız var ve onlara karşı koymayı bildik. Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda net faul olmayan pozisyonda rakip bir gol atmayı başardı. Bizse buna aldırış etmeden oyuna devam ederek beraberliği aldık. İyi bir maçtı. Buraya önemli oyuncularımızdan yoksun geldik. Buradan güzel bir sonuçla ayrılıyoruz." diye konuştu.

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