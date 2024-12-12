Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında evde bulunan ve yangında dumandan etkilenen Önder Ü. İle Hasip N. ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pınarbaşı Mahallesi 153545 Sokak Sendika Evleri'ndeki 4 katlı binanın birinci katında ikamet eden Önder Ü. ile Hasip N'nin oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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