Konya'da suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ile motosiklet kaskı ele geçirildi.

Diyarbakır'dan lüks araçla Konya'ya getirilen zanlının keşif yaptığı, motosiklet kaskı takıp pusu kurarak M.Ç’yi bacağından yaraladığı ve aynı araçla önce Aksaray'a, ardından Diyarbakır'a kaçırıldığı saptandı.

İstediği parayı alamayan N.A'nın M.Ç. ve ailesini tehdit etmeyi sürdürdüğü, Diyarbakır'dan bir şüpheliye M.Ç'yi vurması için para verdiği tespit edildi.

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Avrupa’da yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı olduğu değerlendirilen N.A’nın M.Ç’yi telefonla arayarak yurt dışında yaşayan ağabeyinin kendisine borcunun bulunduğu gerekçesiyle para isteyip tehdit ettiği belirlendi.

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