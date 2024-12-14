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        Gazze'deki yıkıma Mevlana Meydanı'na serdikleri halılarla dikkati çekiyorlar

        ABDULLAH DOĞAN - Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür Medeniyet Vakfının "Dokunaklı" adlı halı enstalasyonu (yerleştirme sanatı), yerli ve yabancı turistlerin dikkatini Gazze'deki yıkıma çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:07
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        Gazze'deki yıkıma Mevlana Meydanı'na serdikleri halılarla dikkati çekiyorlar
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        ABDULLAH DOĞAN - Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür Medeniyet Vakfının "Dokunaklı" adlı halı enstalasyonu (yerleştirme sanatı), yerli ve yabancı turistlerin dikkatini Gazze'deki yıkıma çekiyor.

        Hazreti Mevlana'yı anmak için "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştirilen törenler kapsamında kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Her gün Mevlana Meydanı'ndaki "Türbe Önü Buluşmaları" ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

        Kültür Medeniyet Vakfının "Dokunaklı" adlı, Anadolu'dan ve Balkanlar'dan getirilen özel dokuma 105 eski halı Mevlana Meydanı'nda hafta boyunca sergilenecek.

        Filistin'deki evlerin yıkılmış halini hatırlatan sanat yerleştirmesini, yerli ve yabancı turistler de ilgiyle takip ediyor.

        Meydanda eski parçalanmış ve deforme olmuş halıları görenler, bilgilendirme panosunda etkinlik hakkında fikir sahibi oluyor.

        Eskimiş, yırtılmış ve yıpranmış halılar ile Gazze'de yerle bir edilen evler ve şehit olan Filistinli ailelerin çektikleri acılar anlatılmaya çalışılıyor.

        - "Sessiz protestonun, Hazreti Mevlana'nın misafirleri tarafından da duyulmasını istedik"

        Kültür Medeniyet Vakfı Kültür Sanat Koordinatörü Ali Ulvi Mıhoğlu, AA muhabirine, halının metafor olarak kullanıldığını söyledi.

        Bu halıların ortak kültürün mirası olduğuna işaret eden Mıhoğlu, halıların vatan toprağında yaşatılan huzur ortamları gibi evlerde de huzuru sağlayan simgeler olduğunu dile getirdi.

        Mıhoğlu, Ayasofya Meydanı'nda da enstalasyonun sergilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu kez de Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yıl dönümü dolayısıyla enstalasyonu Hazreti Pir'in huzuruna taşıdık. Ortak kültür üzerinden ortaya koymaya çalıştığımız sessiz protestonun, Hazreti Mevlana'nın misafirleri tarafından da duyulmasını istedik. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden halıların bulunduğu enstalasyonumuzun, halı kültürünün önemli duraklarından birinde böyle bir amaçla sergilenmesi de ayrıca mesajımıza güç verdi. Mevlana dostları ne demeye çalıştığımızı anladılar. Konya'da bu kadar önemli bir noktada bu yerleştirmeyi yapmamıza yardımcı olan tüm yetkililere teşekkür ederim."

        - "Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek için ilginç bir yöntem"

        Kırşehir'den gelen ziyaretçilerden İbrahim Karadeniz, Şebiarus Haftası etkinlikleri için kente geldiğini belirterek, "Yazılanları okuyunca buradaki anlatılanlar daha iyi hissediliyor. Faydalı bir çalışma olmuş. Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için ilginç bir yöntem. Halı, hayatımızın bir parçası, her evde olan bir eşya. Bu açıdan amacına hizmet etmiş." diye konuştu.

        Eşiyle halıları inceleyen Gürsel Gedik de Eskişehir'den geldiğini anlatarak, "Halıların burada duruş biçimi bize aslında ders veriyor. Dağılan, parçalanan evleri anlatıyor. Gazze'yi, Suriye'yi hatırlatıyor. Bombalanan evlerde parçalanan halıları ve kilimleri gösteriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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