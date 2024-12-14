AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Konya'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, en çok borcu olanın İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, "9,6 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ise 5,9 milyar lira borcu var." dedi.

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı'nda, ülke genelindeki ziyaretlerde belediye çalışmalarını istişare ettiklerini dile getirdi.

AK Parti belediyeciliğinin temelinde insana hizmet anlayışının olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir işçi belediyede çalışırken ona belediye brüt maaş öder. O brüt maaşın içinde sigorta primi de var. Yani sosyal güvenlik primi vardır. Sosyal güvenlik primini öderken ay sonunda onlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen prim olarak maaştan ayrılır ve ödenir. Bu korkunç paraların harcandığı konserlere bu parayı harcayan belediyeler, zavallı insanların sosyal güvenlik primlerini ödememek gibi bir şeyi yaptıklarında hiç vicdanları sızlamıyor mu diye düşünüyorum."

- "Hizmet üretmeye devam edeceğiz" Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 8,4 milyar lira borcu olduğunu belirterek, şunları aktardı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır malum siyasi parti tarafından yönetiliyor. En büyük borcu olan İzmir Büyükşehir Belediyesidir. 9,6 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ise 5,9 milyar lira borcu var. Allah rahmet eylesin, Kadir abinin zamanında, onun bıraktığı belediyede 70 milyon lira borcu varmış. Adana 4,2 milyar lira, Şişli Belediyesinin 2,5 milyar lira borcu var. Aziz milletimiz bunları görsün."

Hizmet üretmeye devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, "Milletimizin hizmetinde, onun hayatını, çocuklarının geleceğini, yaşadığı şehrin daha müreffeh bir şehir olması için gecemizi gündüzümüze katarak koşmaya devam edeceğiz. Onlar da bunlarla meşgul olacaklar. Aziz milletimiz eninde sonunda bu farkı çok iyi görür. Bunun gereğini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.