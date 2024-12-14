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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu'nun 14. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:36
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu'nun 14. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-29 yendi.

        Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da DEPSAŞ Enerji As 17-13 önde tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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