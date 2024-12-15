Konya'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan genç taksici öldü
Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.
Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.
Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Peker bıçakla ağır yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Peker'in, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, derslerinden kalan zamanlarda taksicilik yaptığı öğrenildi.
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