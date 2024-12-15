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        Konya'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan genç taksici öldü

        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:50
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        Konya'da trafikte çıkan kavgada bıçaklanan genç taksici öldü
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.

        Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Peker bıçakla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Peker'in, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, derslerinden kalan zamanlarda taksicilik yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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