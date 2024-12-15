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        Beyşehir'de "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Kurtuluşun Kadınları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:10
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        Beyşehir'de "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Kurtuluşun Kadınları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarını anlatan tek perdelik tiyatro oyunu Beyşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

        Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve tiyatro sanatçısı Ecem Yüksel’in oynadığı, tek perdelik biyografik dramı Metin Güler yönetti.

        Oyunda, Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan Halide Edip Adıvar, Çete Ayşe, Kara Fatma, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye ile Gördesli Makbule'nin yanı sıra Atatürk ile diyalogları da yer aldı.

        Beyşehir Kadın ve Dayanışma Derneği ile Konya Çınar Sanat Atölyesi iş birliğinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.

        Derneğin başkanı Saniye Göker, düzenledikleri tiyatro etkinliğine salonu tamamen doldurarak katılım gösteren herkese teşekkür ederek, bu tür tiyatro etkinliklerini dernek olarak bundan sonra da ilçede düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

        Oyunu, Beyşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ilçe temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda davetli izledi.

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