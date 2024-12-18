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        Ankara - Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:53
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        Ankara - Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
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        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Ankara - Konya kara yolunun Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Şehirler arası yolda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Ayrıca bölgede bulunan Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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