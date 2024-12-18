Ankara - Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Ayrıca bölgede bulunan Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ankara - Konya kara yolunun Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.