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        Konya'da iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki farklı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:29
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        Konya'da iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde iki farklı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

        Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle, Ömeranlı Kavşağında 06 EAA 870 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

        Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda ise hafif ticari araca, otomobil arkadan çarptı.

        İki kazada yaralanan otomobil sürücüleri, Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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