Konya'da iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde iki farklı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki farklı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle, Ömeranlı Kavşağında 06 EAA 870 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.
Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda ise hafif ticari araca, otomobil arkadan çarptı.
İki kazada yaralanan otomobil sürücüleri, Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.