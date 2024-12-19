Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 10 yıl 10 ay hapis cezası

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve olay günü hız sınırlarını da aşmadığını savunarak, beraatini istedi.

Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tur otobüsü sürücüsüne "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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