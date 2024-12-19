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        Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 10 yıl 10 ay hapis cezası

        İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tur otobüsü sürücüsüne "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:35
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        Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 10 yıl 10 ay hapis cezası
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        İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tur otobüsü sürücüsüne "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve olay günü hız sınırlarını da aşmadığını savunarak, beraatini istedi.

        Son sözü sorulan Metin Ç, "Beraat etmek istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

        Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüsün geçen yıl 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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