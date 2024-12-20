Konya'da Elek İşleme ve Kağıt Sanatı sergisinin açılışı yapıldı
Konya'da "Elek İşleme ve Kağıt Sanatı" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Konya'da "Elek İşleme ve Kağıt Sanatı" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve beraberindekiler, bir dernekteki emekli öğretmen Canan Gören tarafından hazırlanan "Elek İşleme ve Kağıt Sanatı" sergisinin açılışını yaptı.
Gören, burada Anadolu'nun bereket simgelerinin bu görsellerle tekrar yenilenmesini istediğini söyledi.
Ağacın değeri üzerine kağıtla ilgili de sanatsal çalışma yaptığına dikkati çeken Gören, "Bir de kağıt işlerimiz var. Kağıttaki değerliliğin, ağacın değeri üzerine çalışma. Bizim, hiç dediğimiz şeylerin her şey olduğunu anlatan bir çalışma." diye konuştu.
Ustaoğlu ve beraberindekiler sergiyi gezdi.
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