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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:33
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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah üretimi yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ile tabanca üretiminde kullanılan silindir ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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