58. Konya Aşıklar Bayramı

Daha sonra aşık ve halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle devam eden etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konya Kültür ve Turizm Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen programa, 8 şehirden 10 aşık ve halk ozanı katıldı.

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