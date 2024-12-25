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        58. Konya Aşıklar Bayramı

        Konya'da "58. Konya Aşıklar Bayramı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:43
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        58. Konya Aşıklar Bayramı
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        Konya'da "58. Konya Aşıklar Bayramı" etkinliği düzenlendi.

        Konya Kültür ve Turizm Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen programa, 8 şehirden 10 aşık ve halk ozanı katıldı.

        Doğumunun 100. yılında Feyzi Halıcı anısına Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Feyzi Halıcı ve aşıklar bayramını anlatan videoyla başladı.

        Daha sonra aşık ve halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle devam eden etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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