Sarayönü'nde kar yağışı sürüyor
Konya'nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.
Konya’nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Sarayönü Belediyesi ekipleri yağışla yol temizleme çalışmalarına başladı.
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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