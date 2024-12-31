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        Konya'da 17 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 litre kaçak alkol ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:56
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        Konya'da 17 litre kaçak alkol ele geçirildi
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        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 litre kaçak alkol ele geçirdi.

        Jandarma ekipleri, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi iş yerlerinde 298 personelin katılımıyla 6 bin 735 kişiyi sorguladı, 172 iş yerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

        Ayrıca, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve JASAT ile yapılan çalışmalar sonucu 3 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada, 17 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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