Konya'da 17 litre kaçak alkol ele geçirildi
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi iş yerlerinde 298 personelin katılımıyla 6 bin 735 kişiyi sorguladı, 172 iş yerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Ayrıca, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve JASAT ile yapılan çalışmalar sonucu 3 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, 17 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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