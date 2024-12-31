Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan program, mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dernek Başkanı Durmuş Ali Kara, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın evrenselliğinin tüm insanlığı kuşatacağını söyledi.

Hicretin 8. yılında, İslam açısından tarihi bir gün olan Mekke'nin fethedildiğini ifade eden Kara, "Bu programları niçin mi yapıyoruz? Çünkü İslam, Müslümanlar için tek ana gündemdir. İnsanlığı tüm sahte gündemlerden kurtarmamız gerekmektedir." dedi.

Kara, İslam'ın en şerefli olduğu dönemlerin bu fetih, ihya ve Cihad-ı Ekber dönemleri olduğunu belirtti.