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        Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

        Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:12
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        Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi
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        Konya ve Afyonkarahisar'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan program, mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Dernek Başkanı Durmuş Ali Kara, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın evrenselliğinin tüm insanlığı kuşatacağını söyledi.

        Hicretin 8. yılında, İslam açısından tarihi bir gün olan Mekke'nin fethedildiğini ifade eden Kara, "Bu programları niçin mi yapıyoruz? Çünkü İslam, Müslümanlar için tek ana gündemdir. İnsanlığı tüm sahte gündemlerden kurtarmamız gerekmektedir." dedi.

        Kara, İslam'ın en şerefli olduğu dönemlerin bu fetih, ihya ve Cihad-ı Ekber dönemleri olduğunu belirtti.

        Filistin'de, Gazze'de 50 binin üzerinde şehit, yüzbinlerce yaralı, on binlerce kaybın Müslümanları ayağa kaldırmadığını anlatan Kara, şöyle devam etti:

        "Tüm insanlığın önünde, apaçık katliam yapılıyor. İnsanlık özellikle İslam alemi suskun. Diyorlar ki alternatif program düzenliyorsunuz. Hayır. Belki tozlu raflarda unuttuğumuz vicdanlarımızı silkeleriz, belki de pas tutmuş yüreklerimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kendine gelir ümidiyle buradayız. Bu salonda, fetih heyecanı ile yeniden Kudüs'ün kurtuluşu için dirileceğiz inşallah. Mekke'nin Fethi deyince, fetih deyince, açılması gereken gönül kapılarımız var. Bu gece, salonda bir duruş sergilemeye, itiraz etmeye geldik."

        Konuşmanın ardından programa katılan davetliler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

        Katılımcılar, ilahiyatçı Nuh Doğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin sohbetini dinledi.

        Programın sonunda, Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Afyonkarahisar'da ise Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        AGD Şube Başkanı Muharrem Coşkun, programda günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

        Ardından davetliler, İlahiyatçı yazar Oğuzhan Kara ile Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Durmuş Ali Uçar'ın söyleşisini dinledi.

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