Konya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünde çantasında uyuşturucu hap çıkan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünde çantasında uyuşturucu hap çıkan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsündeki şüpheli L.C.B'nin çantasında 613 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan L.C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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