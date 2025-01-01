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        Konya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünde çantasında uyuşturucu hap çıkan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:13
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        Konya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsünde çantasında uyuşturucu hap çıkan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsündeki şüpheli L.C.B'nin çantasında 613 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan L.C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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