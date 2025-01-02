Konya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Takibe aldığı aracı D-300 kara yolunda durduran ekipler, araçtaki A.O'nun çantasında 2 bin 240 uyuşturucu hap ile 16 gram esrar ele geçirdi.

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