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        Konya'da 50 metre çapında oluşan obruğun genişleme anı kaydedildi

        Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:05
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        Konya'da 50 metre çapında oluşan obruğun genişleme anı kaydedildi
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        Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

        Sürüsünü araziye götüren Veysel Kaplan, Akıncılar Mahallesi'ndeki merada 50 metre çapı ve 7 metre derinliği ölçülen obruğu fark ederek, durumu yetkililere bildirdi.

        İncelemenin ardından obruk çevresinde tedbir alındı.

        Kaplan, AA muhabirine, yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşan yerde bir toz bulutu fark ettiğini söyledi.

        Şiddetli gürültüyle çökmenin olduğunu anlatan Kaplan, ihbarda bulunduğunu, obruğun genişleme anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini dile getirdi.

        Yeni oluşan obruğun yanında 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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