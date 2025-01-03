Konya'da kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muhammet Mustafa A. idaresindeki 42 AYT 641 plakalı kamyonet, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi'nde Mehmet Emin Altunel yönetimindeki 42 CCC 11 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Altunel, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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