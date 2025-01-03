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        Konya'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:10
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        Konya'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Vahit Tüfenk'in (38) bağ evinde temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı.

        Başından yaralanan Tüfenk, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tüfenk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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