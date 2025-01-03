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        Uşak'taki cinayetin şüphelisi Konya'da yakalandı

        Uşak'ta bir kişiyi öldürüp cesedini yol kenarına bıraktığı iddia edilen şüpheli Konya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:23
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        Uşak'taki cinayetin şüphelisi Konya'da yakalandı
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        Uşak’ta bir kişiyi öldürüp cesedini yol kenarına bıraktığı iddia edilen şüpheli Konya'da yakalandı.

        Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uşak'taki cinayet olayının şüphelisi A.Ç'nin (37) Konya'da saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, zanlı A.Ç‘yi Konya-Karaman kara yolu yakınındaki bir adreste gözaltına aldı.

        Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilecek.

        - Olayın geçmişi

        Uşak'ta iki gün önce, başına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen bir kişinin cesedi yol kenarında bulunup Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında söz konusu maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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