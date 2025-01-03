Uşak'taki cinayetin şüphelisi Konya'da yakalandı

Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında söz konusu maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edilmişti.

Uşak'ta iki gün önce, başına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen bir kişinin cesedi yol kenarında bulunup Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilecek.

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