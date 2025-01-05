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        Konya'da önce köpeğe sonra duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğe vurduktan sonra yoldan çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:29
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        Konya'da önce köpeğe sonra duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğe vurduktan sonra yoldan çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kürşat E. idaresindeki 06 LYZ 27 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolu Bozkır yol ayrımı Gölcük Yaylası yakınlarında yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi ile yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan sürücü Kürşat E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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