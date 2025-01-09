Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sadıkhacı Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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