Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı

Aynı zamanda görüntülerde Çalık için statta yapılan anma törenleri de yer aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Sensiz kışları yazdım, senli baharları… Ahmet Çalık 1994-∞" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın kara kalem portre çalışması ile kulüpteki röportaja yer verildi.

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