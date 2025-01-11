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        Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı

        TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:43
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        Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı
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        TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından "Sensiz kışları yazdım, senli baharları… Ahmet Çalık 1994-∞" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın kara kalem portre çalışması ile kulüpteki röportaja yer verildi.

        Aynı zamanda görüntülerde Çalık için statta yapılan anma törenleri de yer aldı.

        Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerinde Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formaları giydi.

        Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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