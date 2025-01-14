Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'üne adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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