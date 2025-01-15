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        Konya'da Sağlık Serbest Bölgesi Çalıştayı gerçekleştirildi

        Konya'da sağlık alanında yenilikçi yaklaşımların ve teknolojik gelişmelerin konuşulduğu Sağlık Serbest Bölgesi (SASEB) çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:45
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        Konya'da Sağlık Serbest Bölgesi Çalıştayı gerçekleştirildi
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        Konya'da sağlık alanında yenilikçi yaklaşımların ve teknolojik gelişmelerin konuşulduğu Sağlık Serbest Bölgesi (SASEB) çalıştayı düzenlendi.

        İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, Konya Ticaret Odasında düzenlenen çalıştayda, Türkiye'de kümelerin rekabetçi olmadığını söyledi.

        Türkiye'de kümelenmelerin birleşmesini belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Kümelenme, bir nevi ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde bir araya gelerek ayakta kalma modelidir. Ekonomik sıkıntılarda bir kişinin zarar edebileceği işte yüz kişi bir araya gelerek marka olup, güç birliği yapmış oluyor. Bu da bizim kültürümüzde ahilik, yani dayanışma ve birlikte iş yapma modellerine benziyor. Köklü bir ticarettir."

        Akın, Dünya Alzaymır Akademisinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Alzaymır hastası olan milyonlarca insan var. Bu kümelerde bilgi, uygulama ve tedavi merkezlerinin olduğu bir grup bakım merkezleri olacak. Diğer yandan ise alzaymır için, aşı, ilaç, geciktirme, önleme gibi kümelerin olması gerekir. Bunlar olmayacak şeyler değil."

        Çalışayda Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in mektubu okundu.

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