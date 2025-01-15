Konya'da tünel inşaatındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Afşar Barajı'nın suyunu Bağbaşı Barajı'na aktarmak için yapılan Hadimi Tüneli'ndeki vagonda meydana gelen arızaya müdahale eden Ramazan Gedik (39), devrilen vagonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anında Gedik'e yardım için giden iki işçi de sinir krizi geçirdi.