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        Konya'da tünel inşaatındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti

        Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:58
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        Konya'da tünel inşaatındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

        Afşar Barajı'nın suyunu Bağbaşı Barajı'na aktarmak için yapılan Hadimi Tüneli'ndeki vagonda meydana gelen arızaya müdahale eden Ramazan Gedik (39), devrilen vagonun altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza anında Gedik'e yardım için giden iki işçi de sinir krizi geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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