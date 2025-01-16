Yunak'ta yaşlı çifte evde sağlık hizmeti

Yunak'ta yaşlı çift evde sağlık hizmetiyle müayene edilerek, hastaneye sevk edildi.

Mahalle sakinleri 91 yaşındaki Hasan Karapınar ve 80 yaşındaki eşi Hava Karapınar'ın sağlık durumunu Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Atakan Akkaya'ya iletti.

Başhekim Atakan Akay koordinasyonunda, Yunak Devlet Hastanesi'nin evde bakım hizmetleri doktoru ve ekipleri, yaşlı çiftin evine giderek ilk muayenelerini yaptı.

Yapılan ilk muayene sonrası göğüs ağrısı tespit edilmesinden dolayı daha geniş tahlil ve tedavi için yaşlı çift Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, hastanede gözetim altına alındı.

Hastane yetkilileri, hizmetlerinin bölge halkı için büyük önem taşıdığını ve bu tür hızlı müdahalelerin sağlık alanındaki başarılarını pekiştirdiğini belirtti.