Seydişehir'de çocuklar sinema heyecanı yaşadı
Seydişehir'de çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmi için bir araya geldi
Seydişehir'de çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmi için bir araya geldi
Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde 4 gün boyunca iki seans halinde gösterimi tamamlanan filmi, yaklaşık 4 bin çocuk izledi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Bizler, çocuklarımızın sanat, müzik, sinema, tiyatroyla hem eğlenmesini hem de öğrenmesini arzu ediyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizi Mustafa isimli sinema filmimizle buluşturduk. Yaklaşık 4 bin öğrencimizi Şaban Cengiz Kültür ve Sanat Merkezimizde ağırladık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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