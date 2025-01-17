Savatra Antik Kenti Konya'nın tanınırlığını arttıracak
Savatra Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarıyla, Konya'nın uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması hedefleniyor.
Savatra Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarıyla, Konya'nın uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması hedefleniyor.
2021'de başlayan kazı çalışmaları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin destekleriyle, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık başkanlığında yürütülüyor.
1890'lı yıllarda Rus mezaliminden kaçan Kırım Tatar Türklerinin yurdu haline gelen Savatra Antik Kenti, Anadolu’da Türk adının geçtiği ve 1071 öncesi Türk varlığını ispatlayan Türkopol (Türkoğlu) yazıtının olmasıyla dikkat çekiyor.
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