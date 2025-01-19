Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

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