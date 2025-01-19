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        Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:18
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        Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet E. ve Ferhat T. buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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