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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 72 Umut Nayir), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Ufuk Akyol), Tunahan Taşcı (Dk. 85 Prip), Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Ndao), Kramer

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Aydın (Dk. 87 Cafu), Sadık Çiftpınar, Rodrigues (Dk. 83 Espinoza), Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 90 Sadiku), Aytaç Kara (Dk. 83 Barak), Brekalo, Fall

        Goller: Dk. 19 ve 63 Kramer, Dk. 81 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 52 Brekalo, Dk. 70 Gökhan Gül, Dk. 87 Barak (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Jevtovic, Dk. 29 Bazoer, Dk. 86 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 29 Winck, Dk. 38 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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