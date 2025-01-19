Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 72 Umut Nayir), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Ufuk Akyol), Tunahan Taşcı (Dk. 85 Prip), Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Ndao), Kramer
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Aydın (Dk. 87 Cafu), Sadık Çiftpınar, Rodrigues (Dk. 83 Espinoza), Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 90 Sadiku), Aytaç Kara (Dk. 83 Barak), Brekalo, Fall
Goller: Dk. 19 ve 63 Kramer, Dk. 81 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 52 Brekalo, Dk. 70 Gökhan Gül, Dk. 87 Barak (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 4 Jevtovic, Dk. 29 Bazoer, Dk. 86 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 29 Winck, Dk. 38 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)
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