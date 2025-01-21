Konya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
M.Ş. (39) idaresindeki 42 ASF 736 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.Ş. (28), F.Z. (28), M.S. (29) ve H.İ.Ş. (39) ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.