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        Hadim'de kan bağışı kampanyası

        Hadim ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:16
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        Hadim'de kan bağışı kampanyası
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        Hadim ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili, kanın her an herkese lazım olabileceğini söyledi.

        İlçe halkının bu konularda duyarlı olduğunu belirten Çetiner, "İlçede gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına katılım ve bağışlarıyla destek veren tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin ve Kızılay'ımızın kan stoklarının yükselmesine sundukları katkılar için çok teşekkür ediyoruz."diye konuştu.

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