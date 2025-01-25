Konya'da çöken binanın enkazından kurtarılan kişilerin sağlık durumu iyi

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından kurtarılan kişilere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Konya Valiliğince, dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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