Konya'da bir kişinin çöken binanın enkazından kurtarılma anı görüntülendi

Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.

İtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, itfaiye erinin ilk olarak "Tuttum elini." diyerek sevinmesi yer alıyor.

Konya'da çöken binanın enkazında kalan bir kişiye sağ olarak ulaşıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

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