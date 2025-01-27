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        Konya'da 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:06
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        Konya'da 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda bir otomobili durdurdu.

        Araç sürücüsü Ş.S. ve yanındaki Y.A'nın bulunduğu aracın bagajında yapılan aramada, 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Ş.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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