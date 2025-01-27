Konya'da 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araç sürücüsü Ş.S. ve yanındaki Y.A'nın bulunduğu aracın bagajında yapılan aramada, 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ş.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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