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        Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:47
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        Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Hamidiye Mahallesi'nde Suriye uyruklu E.A.O. ile S.E.H. alacak meselesinden tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.H. bıçakla, E.A.O'yu sırtından yaraladı.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Polis şüpheli S.E.H'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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