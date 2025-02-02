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        Konya'da yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla yüksekten düşen 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla 7 metre yüksekten düşen iki genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:11
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        Konya'da yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla yüksekten düşen 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla 7 metre yüksekten düşen iki genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Beytepe Mahallesi'ndeki seyir tepesine giden O.T. ve A.E.K, fotoğraf çekinirken yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu istinat duvarından düştü.

        Görenlerin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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