Konya'da trafik kazasında ilçe belediye başkanının eşi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Geriden gelen Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in (61) kullandığı 06 DCM 683 plakalı otomobil, kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesi üzerine bariyerlere ve ağaca çarptı.

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