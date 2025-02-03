Konya'da trafik kazasında ilçe belediye başkanının eşi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada Kulu Belediye Başkanının eşi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada Kulu Belediye Başkanının eşi yaralandı.
K.Ç. (56) idaresindeki 68 DC 600 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 85. kilometresi Kömüşini Mahallesi kavşağında ile İ.S. (49) yönetimindeki 06 CEH 028 plakalı TIR çarpıştı.
Geriden gelen Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in (61) kullandığı 06 DCM 683 plakalı otomobil, kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesi üzerine bariyerlere ve ağaca çarptı.
Kazada sürücüler yara almazken Belediye Başkanı Sertdemir’in eşi Zehra Sertdemir (55) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zehra Sertdemir, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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