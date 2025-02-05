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        Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na hazırlanıyor

        SAVAŞ GÜLER - Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ramazan Yılmaz, yarışacağı 3 kategoride de madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:15
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        Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na hazırlanıyor
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        SAVAŞ GÜLER - Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ramazan Yılmaz, yarışacağı 3 kategoride de madalya hedefliyor.

        Yaklaşık 2 yıldır elit kategoride pedal çeviren 20 yaşındaki Ramazan Yılmaz, topladığı puanlarla UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazandı.

        Konya Olimpik Veledromu'nda 14-16 Mart'ta gerçekleştirilecek organizasyona iddialı hazırlanan milli bisikletçi, Türkiye'de ilk defa yapılacak bu organizasyonda adından söz ettirmek istiyor.

        - "Pisti adım gibi ezberledim"

        Organizasyonun yapılacağı velodromdaki 250 metrelik pistte hazırlıklarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz, AA muhabirine, 8 yıldır pedal çevirdiğini söyledi.

        Çocuk yaşlarda, kar kış demeden okula bisikletle gidip gelerek bu spora başladığını anlatan Ramazan Yılmaz, "Okul çıkışında bisiklet antrenmanı yapan sporcularla yolda denk geldiğim zamanlar, 'Ben bunları geçerim.' diyerek antrenmanlarına dahil olmaya başladım. Daha sonra da antrenörler sayesinde kendimi bu sporun içinde buldum." dedi.

        Milli sporcu, organizasyon öncesi çok heyecanlı olduğunu, yarışlar sırasında ailesinin de salonda kendisini destekleyeceğini dile getirdi.

        Günde yaklaşık 5 saat çalıştığını anlatan Ramazan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu işi hem yol hem de pist bisikleti şeklinde ilerletmeye çalışıyoruz. İkisini birbirinden ayıramıyoruz. Kendi evimde hazırlanıyorum. Pisti adım gibi ezberledim, ışıklar kapalıyken bile pistte gittiğim oluyor. Bu yarışlar yılda 6 kez yapılıyor. Rakiplerimiz kolay rakipler değil. Zor olacak ama elimden geleni yapacağım, çok çalışıyorum. Yarışacağım 3 farklı kategoride de altın madalyayı hedefliyorum. Umarım ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil ederim. Hedefim, 2028 olimpiyatlarında pist bisikletinde ülkemi temsil etmek. Elimizden geleni yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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