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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:19
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altay, yayımladığı mesajda, 11 ilde yıkıma sebep olan afetin üzerinden iki yıl geçtiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teyakkuza geçtiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Enkaz altındaki bir nefes için seferber olan eller, soğuğa aldırmadan yardıma koşan gönüller, ekmeğini bölüşen yürekler, milletimizin ferasetini ve en zor zamanda bir araya gelme gücünü tüm dünyaya gösterdi. İki yılı geride bıraktığımız şu süreçte depremden etkilenen şehirler yeniden inşa ediliyor. Konya olarak ilk andan itibaren yanlarında olduğumuz Hataylı kardeşlerimizle aramızdaki güçlü bağ bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesi hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıralarını daima kalbimizin başköşesinde taşıyacağız ve o gün olduğu gibi bugün de birlikten güç almaya devam edeceğiz. Yüce Allah vatanımızı, milletimizi her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Bu vesileyle, asrın felaketinin ikinci yılında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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