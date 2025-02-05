Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Hataylı muhtarlar Konya'da ağırlandı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kente gelen Hataylı muhtarlar, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Muhtarlar, Mevlana Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı ve Ecdat Bahçesi gibi mekanları gezdi.

Ecdat Bahçesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yapılması gerekeni yaptıklarını belirterek, "Konya'nın başına bir şey gelse Hataylı kardeşlerimiz de aynısını yaparlardı. Türkiye'yi Türkiye yapan da birlik ve beraberlik. Zor zamanda milletimiz bir araya gelmeyi, acıları paylaşmayı, sevinçleri paylaşmayı başarabiliyor. Simgesel olarak benim ismim öne çıktı ama bu tüm Konya'nın bereketi ve hayrı. Yaklaşık 3 bine yakın arkadaşımızı orada görevlendirdik." ifadesini kullandı.

Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü de desteklerden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Konya, dostluğunu Hatay'dan eksik etmedi. Bunlar sözle anlatılmaz. Allah sizlerden razı olsun. Ne mutludur ki kalbinizde böyle bir güzellik, böyle bir rahmet, böyle bir insan sevgisi var. Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatay'dan elini çektiğini görmedim. Habib-i Neccar hazretlerinin çok duasını alıyorsunuz. Bizler adına Hatay için önemli bir ibadethanemizdir. Baştan sona kadar restorasyonunu yapıyor olmanız önemli."