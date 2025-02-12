Bakan Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

Göktaş, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile bir süre görüştü, partililerle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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