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        Bakan Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:56
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        Bakan Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Göktaş, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile bir süre görüştü, partililerle sohbet etti.

        Bakan Göktaş, daha sonra Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

        Toplantıda, 2025 Aile Yılı'na yönelik Bakanlığın çalışmaları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

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