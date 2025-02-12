Bakan Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Göktaş, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile bir süre görüştü, partililerle sohbet etti.
Bakan Göktaş, daha sonra Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
Toplantıda, 2025 Aile Yılı'na yönelik Bakanlığın çalışmaları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
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