Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Teslim olan B.E. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Dilek Ş'nin öldüğünü tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta, Dilek Ş. (35) evinde B.E. (44) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.

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