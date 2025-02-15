Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta, Dilek Ş. (35) evinde B.E. (44) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.
B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Dilek Ş'nin öldüğünü tespit etti.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Dilek Ş'nin cansız bedeni Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Teslim olan B.E. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
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