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        Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:37
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        Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

        Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta, Dilek Ş. (35) evinde B.E. (44) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.

        B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Dilek Ş'nin öldüğünü tespit etti.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Dilek Ş'nin cansız bedeni Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Teslim olan B.E. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

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